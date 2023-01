Jérusalem théâtre de vives tensions à l'issue d'un jour de shabbat ensanglanté par des attentats

Des émeutiers palestiniens ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des feux d'artifice sur les forces de sécurité

De violents affrontement ont éclaté samedi soir entre forces de l'ordre et Palestiniens dans les quartiers de Jabel Mukaber et Shuafat à Jérusalem, où les émeutiers ont lancé des pierres, des cocktails Molotov et des feux d'artifice sur les agents. Les forces de sécurité ont dispersé les émeutiers, tandis qu'un homme de 18 ans a été arrêté après avoir distribué des bonbons aux véhicules qui passaient afin de célébrer les attentats perpétrés à Jérusalem vendredi et samedi.

Dans le quartier d'Abu Tor, des Palestiniens ont lancé des cocktails Molotov sur des maisons juives, provoquant un incendie. Les pompiers ont été appelés sur les lieux.

Par ailleurs, une équipe de télévision israélienne qui venait de filmer une émission sur les lieux de l'attentat de vendredi soir à Neve Yaacov, a été attaquée par des jeunes ultra-orthodoxes qui ont lancé des barrières métalliques dans leur direction et jeté leur matériel, aux cris de "Gauchistes, rentrez chez vous".

Ces violences interviennent suite à une fusillade perpétrée devant une synagogue de Jérusalem vendredi soir qui a fait 7 morts dont un jeune garçon de 14 ans, ainsi qu'un autre attentat survenu samedi matin dans la vieille ville qui a fait deux blessés graves. Les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale, tandis que le Premier ministre Benyamin Netanyahou a promis "une réponse forte".