Emirats : le 1er festival de musique ULTRA à Abu Dhabi

Le festival international de musique, ULTRA Worldwide se tiendra pour la première fois à Abu Dhabi les 4 et 5 mars à Etihad Park en présence notamment de l'artiste Afrojack et du DJ de renom Calvin Harris. ULTRA Abu Dhabi accueillera également le concept techno et house underground RESISTANCE, présentant le fondateur de Drumcode ainsi que la star de la musique électronique suédoise Adam Beyer.

Situé sur l’île de Yas, Etihad Park est le plus grand site en plein air de la région. Il est également devenu l’une des destinations de loisirs et de divertissement à la croissance la plus rapide au monde. Une carte d’accès général premium sera proposée aux participants afin d'accéder pendant trois jours aux différents spectacles, mais aussi stands de nourriture et de boisson, ainsi qu’à un salon privé et des cartes VIP.

Ce mois-ci le festival Al Hosn, la célébration annuelle du patrimoine culturel de l'émirat d'Abu Dhabi, a eu lieu du 13 au 22 janvier. Réparti entre les bâtiments historiques et les espaces extérieurs d'Al Hosn, l'événement a offert aux visiteurs le meilleur du patrimoine d'Abu Dhabi avec un éventail d'activités variées pour les visiteurs de tous âges, avec des spectacles culturels, des projections de films, des installations artistiques, des démonstrations d'artisanat et de design, des ateliers créatifs et culinaires.