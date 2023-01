Un hôpital futuriste inauguré à Bahreïn en coopération avec le centre israélien Sheba

"La collaboration avec le centre médical Sheba fait de l'hôpital un centre d'innovation"

L'hôpital futuriste King Hamad American Mission Hospital (KHAMH) a été inauguré la semaine dernière à Bahreïn. Le centre médical israélien Sheba jouera un rôle actif dans cet hôpital, car il sera le premier établissement à injecter des innovations médicales ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate) dans le KHAMH, ce qui permettra aux médecins d'offrir les soins les plus avancés de la région aux patients. Israël et Bahreïn ont normalisé leurs relations diplomatiques en septembre 2020 et développent depuis des partenariats dans de nombreux domaines.

Le prince héritier et Premier ministre Salman ben Hamad ben Issa Al Khalifa a souligné l'importance du secteur de la santé et son rôle clé dans le développement global du Royaume. Il a également noté que le KHAMH nouvellement créé est une extension du partenariat de longue date entre Bahreïn et les États-Unis, et a rappelé l'héritage de plus de 120 ans de l'American Mission Hospital (AMH) comme l'un des premiers hôpitaux de la région, depuis son ouverture au Royaume de Bahreïn le 26 janvier 1903, qui a coïncidé avec la date d'ouverture du KHAMH.

Salman ben Hamad ben Issa Al Khalifa a salué les efforts de l'AMH pour élargir l'accessibilité et faire progresser les services médicaux disponibles pour les citoyens et les résidents. Ces efforts ont contribué à améliorer l'efficacité du secteur des soins de santé à Bahreïn et à atteindre les objectifs de développement du Royaume.

"Il s'agit d'un hôpital intelligent futuriste, doté de technologies permettant de créer un environnement de guérison holistique qui s'étend au-delà des quatre murs de l'hôpital", a déclaré le Dr George Cheriyan, directeur général et médecin en chef de l'établissement. "Le KHAMH est construit sur l'idée du bien-être et de préservation de la santé. Les éléments naturels comme la lumière et la verdure ont été intégrés pour améliorer l'environnement des malades et faciliter et la guérison."

L'hôpital sera pleinement opérationnel en mars 2023. Il comptera 125 lits, avec une aile dédiée aux femmes et aux enfants, et une autre dédiée aux spécialités médicales et chirurgicales. Ses salles d'opération hybrides à la pointe de la technologie avec des unités de soins intensifs, des unités de chirurgie de jour, une unité de dialyse de 20 lits, un laboratoire et un centre d'imagerie sont équipés pour aider les patients qui doivent bénéficier de soins d'urgence", a déclaré le Dr Cheriyan. "La collaboration avec le centre médical Sheba fait de l'hôpital un centre d'innovation, qui apportera à Bahreïn une recherche médicale et une technologie de renommée mondiale pour permettre aux jeunes entrepreneurs bahreïnis de profiter des opportunités d'innovation dans le domaine de la santé."

"Nous sommes honorés d'avoir été choisis par le KHAMH et le Dr Cheriyan pour apporter des technologies médicales révolutionnaires à cet incroyable établissement. Nous partageons la vision de Salman ben Hamad ben Issa Al Khalifa et du Dr Cheriyan d'améliorer les secteurs de la santé privés et gouvernementaux de Bahreïn, où nous pouvons offrir un espoir sans frontières aux citoyens du Royaume de Bahreïn et de la région du CCG dans son ensemble", a conclu Yoel Har-Even, directeur de Sheba Global, la division internationale du centre médical Sheba.