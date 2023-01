Le Hamas condamne l’utilisation du mot "terroriste" par les EAU et la Turquie pour qualifier l'attentat de Jérusalem

"Le vrai terrorisme est l'occupation qui conquiert la terre palestinienne et commet chaque jour des massacres parmi notre peuple"

Le groupe terroriste Hamas a condamné samedi les ministères des Affaires étrangères turc et émirati qui ont qualifié les attentats à Jérusalem d'"opérations terroristes". "Il est regrettable que les ministères des Affaires étrangères des Émirats arabes unis et de la Turquie qualifient l'action héroïque à Jérusalem de terroriste, ce qui est la même description utilisée par l'occupation coloniale et les États Unis", a affirmé le porte-parole du Hamas, Hazem Kassem à l'agence de presse Shebab.

"Le vrai terrorisme est l'occupation qui conquiert la terre palestinienne et commet chaque jour des massacres parmi notre peuple qui a le droit de s'opposer à l'occupation et de répondre à ses crimes, et c'est une question légitime selon le droit international", a-t-il affirmé. Vendredi soir, un terroriste palestinien armé a tué par balles sept personnes près d'une synagogue à Jérusalem pendant les prières du shabbat. Cette attaque, l'une des plus sanglantes à Jérusalem depuis des années, a été condamnée notamment par l'ONU, les Etats-Unis, la France, la Turquie, la Jordanie ou encore les Emirats arabes unis.