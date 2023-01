L’aéroport du roi Fahd en Arabie saoudite est le plus grand du monde avec 780m2 de superficie

L'aéroport dispose de trois terminaux dont l'un est réservé à la famille royale

L’aéroport international du roi Fahd en Arabie saoudite a été répertorié comme étant le plus grand du monde par le Guinness World Records. Son étendue est de 780 km2 soit 24 fois plus que l'aéroport français de Roissy-Charles-de-Gaulle (32km2). Il est situé à 20 kilomètres au Nord-Ouest de Dammam en plein désert.

Servant de base à l’armée américaine durant la guerre du Golfe entre 1990 et 1991, l’aéroport a été officiellement ouvert aux vols commerciaux en 1999. L'aéroport dispose de trois terminaux dont l'un est réservé à la famille royale, mais aussi d'une grande mosquée. Une trentaine de compagnies aériennes desservent une quarantaine de destinations chaque jour tandis que 10 millions de passagers y transitent chaque année.

L'Arabie saoudite a commencé à autoriser les compagnies aériennes israéliennes à survoler son territoire dans un couloir aérien spécial pour les vols à destination et en provenance des Émirats arabes unis et de Bahreïn, après la signature des accords. Mais Israël n'a pas encore obtenu un tel accès pour les vols en provenance et à destination de l'Inde, de la Thaïlande et de la Chine.