Les Émirats arabes unis exposent un rouleau de la Torah datant de la Seconde Guerre mondiale

Un musée privé des Émirats arabes unis (EAU) a dévoilé ce week-end un rouleau de la Torah qui a été épargné pendant la Shoah, dernier exemple en date d'une nouvelle approche de la compréhension du judaïsme au Moyen-Orient. Ahmed Obaid Al Mansoori, fondateur du musée du Carrefour des civilisations, dans le quartier historique de Dubaï, a déclaré que cette exposition, dévoilée à l'occasion de la Journée internationale de commémoration de la Shoah, contribuerait à lutter contre le "grand déni" de l'Holocauste dans la région. "Pour nous, la paix est une paix complète", a affirmé Ahmed Obaid Al Mansoori. "Ce n'est pas seulement politique, économique, sécuritaire ou technologique. C'est au-delà de tout cela. Nous avons la paix, de peuple à peuple", a-t-il martelé.

courtesy -Israel-Is La première cérémonie de commémoration de la Journée internationale de la Shoah organisée à Dubaï

Le rouleau de parchemin a été confié par le musée par le Memorial Scrolls Trust, qui prend soin de plus de 1 000 parchemins tchèques sauvés pendant la guerre et qui ont été envoyés ensuite à Londres. "J'ai vécu dans le monde arabe quand j'étais jeune, et le terme Holocauste n'existe pas [...]. C'est donc un grand pas en avant", a déclaré à Reuters Edwin Shuker, un homme d'affaires juif irakien et vice-président Conseil des députés des Juifs britanniques, qui a facilité le prêt.

Dans un message publié sur Twitter au début du mois, l'ambassade émiratie à Washington a déclaré que les Émirats arabes unis allaient inclure l'enseignement de la Shoah dans les écoles, le premier pays de la région à le faire. "Il est important de se souvenir de ce qui s'est passé. Il est important de s'assurer que cela ne se reproduira plus jamais. Et il est important de se tenir ici ensemble, nous tous, Israéliens, Emiratis et autres, pour ne dire Plus jamais ça", a déclaré l'ambassadeur israélien aux EAU, Amir Hayek.

Giuseppe CACACE / AFP Illustration - Exposition en mémoire des victimes de la Shoah, au Musée de de Dubaï aux Émirats arabes unis

L'histoire du massacre de six millions de Juifs par l'Allemagne nazie est peu enseignée dans le monde arabe. Dans les années qui ont suivi la création d'Israël en 1948, les communautés juives qui existaient depuis des siècles dans tout le Moyen-Orient et au Maghreb ont largement disparu, des centaines de milliers de Juifs trouvant refuge en Israël.