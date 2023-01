Blinken évoque la "désescalade des tensions" avec Sissi avant sa visite en Israël

Le secrétaire d'Etat américain a dit vouloir entendre "ce que les gens qui sont affectés au quotidien par le conflit ont à dire"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a discuté lundi au Caire de "désescalade des tensions" avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, avant de se rendre à Jérusalem et Ramallah en pleine flambée de violences entre Palestiniens et Israéliens. M. Sissi, un acteur incontournable des médiations en vue de résoudre le conflit israélo-palestinien, tout juste de retour d'une tournée en Asie, a reçu M. Blinken au Caire. Ensemble, ils ont "discuté des efforts en cours pour une désescalade des tensions entre Israéliens et Palestiniens", a rapporté le porte-parole du département d'Etat Ned Price, soulignant le rôle "important" du Caire dans la "promotion de la stabilité régionale".

Cette visite, prévue de longue date, intervient après un week-end sanglant au cours duquel deux attentats contre des Israéliens à Jérusalem ont fait sept morts. Ces attaques ont fait suite à un raid israélien en Cisjordanie visant à déjouer une attaque de grande envergure contre des Israéliens, et qui fait neuf morts, dont huit terroristes et un civil.

Ces violences font craindre un nouvel engrenage et Antony Blinken doit de nouveau réitérer l'appel américain à la retenue lundi auprès du Premier ministre israélien, puis auprès du président palestinien Mahmoud Abbas. Le secrétaire d'Etat américain a dit à la chaîne saoudienne al-Arabiya "vouloir parler au gouvernement israélien et à la direction de l'Autorité palestinienne". "Je veux pouvoir entendre ce que les gens qui sont affectés au quotidien (par le conflit) ont à dire", a-t-il affirmé.

Après M. Sissi, M. Blinken a rencontré au Caire le chef de la diplomatie égyptienne Sameh Choukri. Rien n'a filtré dans l'immédiat sur la teneur des discussions. L'Egypte, sa diplomatie et surtout ses services de renseignement, sont régulièrement sollicités pour intervenir dans la question palestinienne.

Washington a condamné une attaque "épouvantable" à Jérusalem et M. Blinken va enjoindre Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas à "prendre urgemment des mesures en vue d'une désescalade" selon le département d'Etat. Des responsables se sont récemment succédé à Jérusalem et certains experts évoquent une possible venue de Netanyahou à la Maison Blanche dès février.