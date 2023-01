Attaque de drones en Iran : Téhéran menace Jérusalem de représailles

L'Iran menace de riposter à l'attaque de drones sur une usine d'armement à Ispahan

Un responsable iranien a déclaré lundi dans une interview avec Al-Jazeera qu'"Israël sait très bien qu'il recevra une réponse, comme cela s'est produit dans le passé", après l’attaque de drones contre une usine d’armement dans la ville d’Ispahan dimanche soir. Selon lui, l'attaque n'a pas réussi et les paroles des responsables israéliens ne sont que de la propagande destinée à dissimuler l'échec.

De hauts responsables iraniens ont déclaré que cette attaque n'arrêtera pas le développement de l'industrie de défense iranienne, le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir-Abdollahian, estimant quant à lui qu'il s'agissait d'une attaque "lâche". Les chaînes Telegram affiliées aux Gardiens de la Révolution ont pointé un doigt accusateur sur Israël et ses "agents" dans le pays. "Le passé montre que l'Iran va se venger", écrivent-elles.

De hauts responsables du renseignement américain ont déclaré au New York Times que le Mossad était derrière cette attaque. Téhéran a affirmé avoir déjoué l'attaque et que seul le toit du bâtiment avait subi des dommages mineurs, alors que dimanche les informations recueillies annonçaient une frappe chirurgicale visant une installation de production d'armes de pointe. De nombreuses installations sensibles sont déployées à Ispahan, notamment des centres de production et de développement de missiles Shehab capables de frapper Israël.

AP Photo/Bilal Hussein ILe ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir-Abdollahian

L’attaque a eu lieu avant l'arrivée en Israël du secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui rencontrera le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour la première fois depuis son retour au pouvoir. La semaine dernière, le chef de la CIA, William Burns était en visite en Israël où il a discuté de l'Iran et de la situation régionale avec de hauts responsables israéliens, selon le Wall Street Journal.