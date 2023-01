La compagnie Emirates teste un Boeing 777 fonctionnant au carburant durable

Cette réussite intervient alors que les transporteurs du monde entier tentent de réduire leur empreinte carbone

La compagnie aérienne Emirates a réussi lundi à faire voler un Boeing 777 avec un moteur entièrement alimenté par du carburant dit durable. Cette réussite intervient alors que les transporteurs du monde entier tentent de réduire leur empreinte carbone. L'avion a survolé pendant un peu moins d'une heure le littoral des Émirats arabes unis, après avoir décollé de l'aéroport international de Dubaï, le plus fréquenté au monde pour les voyages internationaux. L'avion s'est dirigé vers le golfe Persique avant de faire demi-tour pour atterrir. Le carburant a alimenté l'un des deux moteurs, l'autre fonctionnant au kérosène classique par mesure de sécurité.

"Ce vol est un moment important pour Emirates et une étape positive pour notre industrie alors que nous travaillons collectivement pour relever l'un de nos plus grands défis - réduire notre empreinte carbone", a déclaré Adel al-Redha, directeur des opérations d'Emirates, dans un communiqué.

Emirates, une compagnie aérienne publique dirigée par le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, a décrit le carburant durable comme un mélange "qui reflète les qualités du carburant pour avion". Il comprend du carburant de Neste, une entreprise finlandaise, et de Virent, une société basée à Madison, dans le Wisconsin.

Virent se décrit comme utilisant des sucres d'origine végétale pour fabriquer les composés nécessaires à un carburant pour avion durable, tandis que le carburant de Neste provient d'huiles végétales et de graisses animales. Ces carburants réduisent la libération de dioxyde de carbone, qui piège la chaleur, généralement brûlé par les moteurs en vol. Mais les analystes estiment que les carburants durables peuvent représenter trois fois ou plus le coût du kérosène, ce qui risque de faire grimper encore plus le prix des billets au moment où l'aviation redémarre après les blocages pendant la pandémie de coronavirus.