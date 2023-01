Un avion non identifié frappe à nouveau près de la frontière entre la Syrie et l'Irak

Cette attaque intervient quelques heures après une frappe similaire dans la région qui visait un convoi transportant des armes iraniennes

Des médias syriens ont indiqué lundi qu'un avion non identifié a frappé un camion près de la frontière entre la Syrie et l'Irak, quelques heures après une frappe similaire dans la région. Naher Media, un site d'information de l'opposition syrienne, a affirmé que le camion était rempli d'armes et de munitions destinées aux milices iraniennes. Aucun autre détail sur cette attaque n'a été communiqué, mais des images circulant en ligne montraient de la fumée s'élevant de la zone.

https://twitter.com/i/web/status/1620021933399248897 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

La nuit dernière, dix personnes, dont le chef d'un groupe pro-iranien, ont été tuées dans l'est de la Syrie lors de frappes contre un convoi transportant des armes iraniennes et des combattants venus inspecter le site bombardé. Les raids se sont produits dans la région de Boukamal dans la province de Deir Ezzor, frontalière de l'Irak, où les milices pro-iraniennes qui combattent au côté du régime syrien sont fortement implantées.

Dimanche soir, des drones "ont mené des frappes contre six camions frigorifiques" dès leur entrée en Syrie après avoir franchi la frontière avec l'Irak, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). "Les camions étaient chargés d'armes iraniennes et ont été détruits", a précisé Rami Abdel Rahmane, le chef de cette ONG. Sept personnes, des "non-Syriens", ont péri dans ces frappes, selon lui.

Lundi matin, des drones ont visé la voiture tout-terrain du chef d'un groupe pro-iranien venu inspecter le site où le convoi avait été visé, d'après l'ONG. Le chef et ses deux gardes du corps, également des "non-Syriens", ont été tués, a-t-elle précisé.

L'OSDH n'était pas en mesure d'identifier l'auteur des frappes. Par le passé, Israël et la coalition internationale anti-jihadistes ont visé les milices pro-iraniennes dans cette région. Omar Abou Leila, un militant qui dirige le site d'information local Deir Ezzor 24, a assuré que les frappes de dimanche avaient visé, outre le convoi, "les quartiers généraux de milices pro-iraniennes" dans la région.