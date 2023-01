Ras Al Khaimah accueillera le plus grand festival des beaux-arts et de la culture en plein air aux Emirats

Plus de 120 artistes de 35 pays exposeront leur travail

Dès vendredi, la onzième édition du Festival Ras Al Khaimah Fine Arts (RAKFAF), se déroulera dans l'émirat. Jusqu'au 28 février, le Festival présentera les différentes perspectives des créateurs du monde entier en mettant l'accent sur la nature, le patrimoine culturel riche et diversifié de Ras Al Khaimah et son lien avec la préservation de l'environnement pour un avenir durable. Expériences culinaires, expositions d'art, et spectacles en tout genre seront organisés pour attirer un large public.

Avec un accès gratuit, le Festival a pour but de créer un centre de créativité dans le village historique de perles d'Al Jazeera Al Hamra. Le Festival est rapidement devenu une institution dans cet Emirat. Le RAKFAF cherche à nourrir l'attirance de l'art chez les jeunes et la communauté et à renforcer la position de l'émirat en tant que centre d'innovation et de créativité humaine. Plus de 120 artistes de 35 pays exposeront leur travail.

Par ailleurs, dès le 1er février, se tiendra à Dubai l'un des événements littéraires les plus attendus au Moyen-Orient : le festival de littérature Emirates Airline de Dubaï, qui célébrera son 15e anniversaire. Reflétant le thème de cette année, "Old Friends", le festival réunit plus de 250 écrivains du monde entier, avec plusieurs noms familiers des éditions précédentes du festival.