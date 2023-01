L'Arabie saoudite va investir 266 milliards de dollars dans les énergies propres

"Nous sommes déterminés à être le premier exportateur d'hydrogène"

L'Arabie saoudite va investir 266 millions de dollars pour produire une "énergie plus propre et plus verte" et ajouter des lignes de transport et des réseaux de distribution, a déclaré lundi le ministre de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman Al Saud. Il a ajouté que l'objectif à terme est d'exporter de l'énergie dans le monde et de produire de l'hydrogène propre.

"Nous sommes déterminés à être le premier exportateur d'hydrogène, ainsi qu'à fournir de l'hydrogène propre pour des utilisations locales, dans les industries lourdes afin de produire des produits verts tels que l'acier vert, l'aluminium vert, les engrais et autres à des prix compétitifs", a-t-il déclaré. Le ministre a également souligné les travaux en cours visant à augmenter considérablement les approvisionnements en pétrole et en gaz et à doubler le réseau principal de gaz. Il a également souligné l'accélération des travaux des installations de conversion des liquides en produits chimiques afin d'augmenter les matières premières pour la pétrochimie.