Enrico Macias va se produire en Israël cet été

Enrico Macias s'était produit pour la première fois en Israël en 1967

Le célèbre chanteur Enrico Macias d'origine judéo-algérienne, revient en Israël cet été pour plusieurs dates de concert. Il devrait se produire à Tel Aviv le 28 mai, à Kiryat Motzkin le 30 mai, à Emek HaMaayanot le 1er juin, à Be'er Sheva le 3 juin et à Bet Shemesh le 5 juin. Enrico Macias s'était produit pour la première fois en Israël en 1967, à l'occasion du 19e anniversaire de l'indépendance du pays, et y est retourné depuis d'innombrables fois.

Enrico Macias a été nommé chanteur de la paix par le secrétaire général des Nations unies, Kurt Waldheim, en 1980. Il est aussi connu pour son soutien indéfectible à l'État hébreu. En janvier 2006, Enrico Macias est notamment décoré par le ministère israélien de la Défense "pour son soutien à l’État d’Israël et à son armée tout au long de sa carrière".

"Il y a une histoire très forte entre les Israéliens et moi, j'ai toujours assisté le peuple d'Israël dans ses mauvais moments, et je suis venu lors des guerres pour le soutenir. Les Israéliens m'aiment pour mon authenticité et pour mon attachement à mon peuple," avait-il déclaré sur i24NEWS.