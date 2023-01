Les Etats-Unis fourniront 50 millions de dollars supplémentaires à l'agence des Nations Unies pour les Palestiniens

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a rencontré mardi le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas dans le cadre de sa visite au Moyen-Orient et a affirmé qu'il est "impératif de prendre des mesures pour réduire l'escalade des tensions" à la lumière des opérations anti-terrotistes menées par Tsahal en Cisjordanie et des récents attentats palestiniens qui ont frappé Jérusalem ce weekend faisant 7 morts et 5 blessés.

"Permettez-moi de commencer en transmettant mes condoléances et en exprimant ma tristesse pour la mort de civils palestiniens innocents ayant perdu leurs vies dans l'escalade de violences au cours de l'année écoulée", a-t-il déclaré au QG de l'Autorité palestinienne à Ramallah, en Cisjordanie.

"L'espoir pour les Palestiniens se rétrécit et cela doit changer", a affirmé Antony Blinken, qui a assuré avoir conclu un accord pour fournir des services de télécommunications 4G aux Palestiniens. En outre, les États-Unis fourniront 50 millions de dollars supplémentaires à l'agence des Nations Unies pour les Palestiniens.

"Les Etats-Unis n'en sont plus du tout à vouloir relancer un quelconque processus de paix"

Antony Blinken a par ailleurs souligné qu'il appréciait la détermination de Mahmoud Abbas à travailler de manière responsable pendant une période difficile que la région connaît actuellement. "Les Etats-Unis n'en sont plus du tout à vouloir relancer un quelconque processus de paix", analyse Dror Even-Sapir. "Mais ils ne peuvent prendre le risque de voir la région s'embraser. Et ils veulent à tout prix éviter que l'Autorité palestinienne, déjà très affaiblie, ne s'écroule".

Le secrétaire d'Etat américain avait rencontré plus tôt dans la matinée le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le Premier ministre Benjamin Netanyahou lundi.