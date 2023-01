Iran : 10 ans de prison pour un couple ayant dansé devant un monument à Téhéran

Astiyazh Haghighi ne portait pas de voile islamique

Un tribunal iranien a condamné un couple à plus de 10 ans et demi de prison pour avoir dansé devant l'un des principaux monuments de Téhéran dans une vidéo considérée comme un symbole de la défiance envers le régime. Astiyazh Haghighi et son fiancé Amir Mohammad Ahmadi, âgés de 20 ans ont été arrêtés en novembre après qu'une vidéo d'eux dansant devant la tour Azadi à Téhéran soit rapidement devenue virale.

De plus, Astiyazh Haghighi ne portait pas de voile islamique, défiant le code vestimentaire strict de la République islamique concernant les femmes, qui ne sont pas non plus autorisées à danser en public.

https://twitter.com/i/web/status/1620121119801081857 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Un tribunal révolutionnaire de Téhéran les a condamnés également à l'interdiction d'utiliser internet et de quitter l'Iran, a indiqué l'ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis. Populaire sur Instagram, le couple a été reconnu coupable d'"encouragement à la corruption et à la prostitution publique", ainsi que de "rassemblement dans l'intention de perturber la sécurité nationale", a ajouté l'ONG.

Citant des sources proches de leurs familles, HRANA a indiqué qu'ils ont été privés d'avocats pendant la procédure judiciaire et que les tentatives pour obtenir leur libération sous caution ont été rejetées. Astiyazh Haghighi se trouve dans la célèbre prison pour femmes de Qarchak, dont les conditions de détentions sont régulièrement condamnées par les militants des droits humains. Les autorités iraniennes ont sévèrement réprimé toute forme de dissidence depuis la mort de Mahsa Amini en septembre, qui a déclenché une vague de protestations contre le régime.