"Le combat contre l'armement iranien est un combat de longue haleine qui se poursuit en permanence", a déclaré mardi soir le général de réserve Amir Avivi dans Le Prime, alors que l'Etat hébreu s'attend à des représailles de la part de la République islamique après l'attaque par drone à Ispahan imputée à Israël. "La menace iranienne, qui concerne tout le Moyen-Orient, progresse constamment. Nous arrivons au moment critique où Israël, et peut-être aussi le monde occidental, vont devoir la traiter", a-t-il affirmé. Evoquant les armes iraniennes en Russie, le général de réserve a indiqué que "l'Occident, et en particulier les Etats-Unis font passer "des quantités importantes d'armements dans des zones instables et non contrôlées qui tombent parfois entre de mauvaises mains". "En Ukraine, il y a un énorme marché noir de ventes d'armes qui proviennent des Occidentaux, et je crains que ces armements n'arrivent entre les mains du Hezbollah et autres. C'est un phénomène qui va continuer de nous préoccuper", a-t-il révélé. Marché noir de ventes d'armes en Ukraine Interrogé sur le fait qu'Israël n'avait pas transféré d'armes à l'Ukraine, Amir Avivi a répondu que l'une des raisons principales de cette réticence était la présence russe en Syrie et son influence sur le Liban, ainsi que ses liens avec les iraniens. "Il est important pour Israël d'avoir de bonnes relations avec la Russie", a-t-il souligné, en rappelant qu'Israël avait fourni à Kiev une aide humanitaire. "La priorité pour Israël est de s'occuper de ses intérêts sécuritaires et régionaux". Voir l'entretien en intégralité