Cisjordanie : attentat à la voiture-bélier au carrefour de Tapuah, deux Israéliens blessés

Cet attentat survient dans un contexte d'escalade de violence à Jérusalem et en Cisjordanie

Une attaque à la voiture-bélier s'est produite mardi soir en Cisjordanie à l'intersection de Tapuah, non loin de la ville palestinienne de Naplouse. Deux israéliens ont été blessés, l'un légèrement et l'autre modérément. Les services de secours leur prodiguent actuellement les premiers soins.

Cet attentat survient dans un contexte d'escalade de violence à Jérusalem et en Cisjordanie, à la suite d'une opération de Tsahal qui a fait huit morts palestiniens et pour laquelle le Hamas et le Jihad islamique avaient promis des représailles. Les jours suivants, sept Israéliens ont été tués et cinq blessés dans deux attaques distinctes, dont une particulièrement meurtrière devant une synagogue du quartier de Neve Yaakov. L'attentat perpétré à l'arme à feu était la plus meurtrière depuis 2011.

Un Palestinien armé a également tiré samedi soir dans un restaurant au carrefour d'Almog dans la Vallée du Jourdain sans faire de blessé, tandis que des émeutes ont éclaté ces derniers soirs à Jérusalem-Est emmaillées par des tirs et des incendies de véhicules et de poubelles.

Alors que le gouvernement israélien a promis de prendre des mesures punitives sans précédent pour endiguer le terrorisme, le secrétaire d'Etat américain en visite en Israël lundi et mardi a appelé les parties à mettre fin aux violences et à rétablir le calme.