Huit roquettes tirées sur une base turque en Irak

Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque contre la base de Zikan

Des assaillants non identifiés ont tiré mercredi huit roquettes sur une base militaire turque dans le nord de l'Irak, dont deux ont atterri à l'intérieur de l'installation, a déclaré le Counter-Terrorism Group, une organisation de sécurité dans la région autonome kurde d'Irak. Une source de sécurité turque a affirmé que l'attaque n'avait causé aucun dommage et qu'il n'y avait pas eu de victimes dans la base, sans plus entrer dans les détails. Une source de sécurité irakienne, qui a refusé d'être identifiée, a elle indiqué qu'un Irakien de la base avait été blessé.

Aucun groupe n'avait encore revendiqué cette attaque au petit matin contre la base de Zilkan, qui héberge des troupes turques dans la province de Ninive, dans le nord de l'Irak. La Turquie mène des opérations en Irak depuis des décennies contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), qui a des bases dans la région. Il est désigné groupe terroriste par la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne. Le groupe avait lancé une insurrection dans le sud-est de la Turquie en 1984, au cours de laquelle plus de 40 000 personnes ont été tuées.