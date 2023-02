Les forces françaises saisissent une cargaison d'armes iraniennes envoyée aux Houthis au Yémen

L'Iran soutient ouvertement les Houthis politiquement, mais nie tout transfert d'armes en violation des résolutions de l'ONU

Les forces spéciales françaises ont récemment intercepté une cargaison d'armes et de munitions fournies par l'Iran et destinées à la milice Houthi soutenue par Téhéran au Yémen, a rapporté mercredi le Wall Street Journal, citant des responsables familiers avec l'opération.

Le 15 janvier, un navire de guerre français a arrêté un navire suspect au large des côtes yéménites et une équipe française est montée à bord du navire, découvrant plus de 3 000 fusils d'assaut, 20 missiles antichars et un demi-million de cartouches, selon le journal.

L'opération a été coordonnée avec l'armée américaine et est "la conséquence d'un rôle français plus proactif dans la lutte contre la contrebande d'armes au Moyen-Orient", a-t-il déclaré. Outre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont intensifié leurs efforts pour lutter contre la contrebande d'armes aux Houthis, selon le quotidien américain. "Au cours des deux derniers mois seulement, nous et nos partenaires avons empêché plus de 5 000 armes et 1,6 million de cartouches d'atteindre le Yémen", a déclaré le WSJ citant le commandant Tim Hawkins, porte-parole de la cinquième flotte américaine.

AP Photo/Hani Mohammed

Malgré un cessez-le-feu non officiel, ces saisies d'armes suggèrent que l'Iran fournit toujours des armes aux Houthis. Les États-Unis et leurs alliés ont accusé la République islamique de fournir aux Houthis des missiles, des drones et d'autres armes utilisées dans des attaques menées contre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et les forces yéménites qui combattent les militants soutenus par l'Iran. L'Iran soutient ouvertement les Houthis politiquement, mais nie les transferts d'armes qui sont une violation des résolutions de l'ONU.