Succession de Mahmoud Abbas : vers la chute de l'Autorité palestinienne ?

La succession du président palestinien Mahmoud Abbas pourrait provoquer des manifestations de masse, leur répression et la disparition de l'Autorité palestinienne, a mis en garde mercredi l'institut International Crisis Group (ICG). M. Abbas, 87 ans, est à la tête de l'Autorité palestinienne depuis 2005, avec un mandat qui devait s'achever en 2009. Malgré l'expiration de son mandat et l'absence d'élections depuis, Mahmoud Abbas est resté en place, voyant sa popularité fortement décroître au fil des années.

Selon un rapport de l'ICG, le dirigeant, dont la santé est dite fragile, n'a pas désigné de dauphin et "a vidé de leur substance les institutions" chargées de sa succession. La tenue d'élections pour élire son remplaçant est l'option "la moins probable", juge le centre de réflexion basé à Bruxelles. En conséquence, il est "peu clair qui lui succédera et de quelle manière", estime-t-il, prévenant que toute désignation improvisée à la dernière minute "tournerait au vinaigre". Pour l'ICG, l'un des scénarios possibles est le déclenchement de "manifestations massives" dans les Territoires palestiniens, des "violences et même la chute de l'Autorité palestinienne".

Après avoir annoncé en 2021 des élections présidentielle et législatives, M. Abbas les a annulées arguant que leur tenue n'était pas "garantie" à Jérusalem-Est. Des analystes y ont vu sa peur de voir le Fatah perdre face au Hamas, le groupe terroriste qui contrôle la bande de Gaza.

AP Photo/Alex Brandon Le président palestinien Mahmoud Abbas lors d'une déclaration conjointe avec le secrétaire d'État Antony Blinken, à Ramallah en Cisjordanie, le 25 mai 2021

Dans son rapport, l'ICG évoque comme potentiels successeurs le chef des renseignements de l'Autorité palestinienne Majid Faraj et le ministre des Affaires civiles Hussein al-Cheikh. Bien que perçus comme influents au sein de l'Autorité palestinienne et capables de travailler avec la communauté internationale, "aucun des deux n'a jamais su remporter l'adhésion de la société palestinienne", souligne l'ICG.

L'ICG a également identifié le patron de l'Association palestinienne de football Jibril Rajoub, le Premier ministre Mohammed Shtayyeh, ou encore Mohammed Dahlane, un ancien haut responsable palestinien en froid avec M. Abbas et en exil aux Emirats arabes unis. "Chacun de ces hommes a son réseau, mais ne peut voler de ses propres ailes", a noté l'institut.