Gaza : Tsahal riposte aux tirs de roquettes en bombardant des positions terroristes

L'alerte à la roquette a retenti à Sderot, Kfar Gaza, Ivym, Nir Am et Bari

De nouvelles roquettes ont été tirées depuis Gaza en direction d'Israël dans la nuit de mercredi à jeudi sans faire de victimes, tandis que Tsahal a riposté en bombardant des positions terroristes dont un site de production et de stockage de matières premières chimiques utilisées pour construire des roquettes ainsi qu'un site de production d'armes du Hamas, tous deux situés dans le centre de la bande de Gaza.

Plus tôt dans la journée de mercredi, une roquette avait été tirée depuis Gaza et interceptée par le "Dôme de fer". Les alertes à la roquette avaient retenti dans la région de Sderot. La municipalité de Sderot a déclaré que les crèches et les écoles seront bien ouvertes ce jeudi.

Les responsables sécuritaires craignent une escalade des tensions et se disent prêts à tout scénario. La région connaît un regain de tension alors que deux attentats sanglants ont frappé Jérusalem le weekend dernier, faisant 7 morts et 5 blessés.