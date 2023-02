Washington annonce de nouvelles sanctions contre les talibans après les restrictions imposées aux femmes

Fin décembre, ils ont interdit aux ONG de travailler avec des femmes afghanes

Washington a annoncé mercredi de nouvelles restrictions de visas envers des talibans en réaction aux interdictions d'emploi et d'éducation faites aux femmes en Afghanistan. "Je prends des mesures aujourd'hui pour imposer des restrictions supplémentaires de visas envers certains talibans actuels ou anciens, des membres de groupes de sécurité non-étatique et d'autres individus considérés comme responsables ou complices dans la répression des femmes et filles en Afghanistan", a déclaré le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken dans un communiqué.

Depuis leur retour au pouvoir en août 2021, les talibans ont imposé de sévères restrictions aux femmes afghanes, les écartant des emplois publics, leur interdisant de fréquenter les écoles secondaires et les universités, ou encore de se rendre dans les parcs. Fin décembre, ils ont interdit aux ONG de travailler avec des femmes afghanes, conduisant plusieurs organisations à suspendre leurs activités.

Les Etats-Unis continueront de travailler en coordination avec des pays alliés "afin de faire comprendre aux talibans que leurs actions auront des conséquences importantes et fermeront la voie à l'amélioration de leurs relations avec la communauté internationale", a ajouté M. Blinken.