Raids antiterroristes de Tsahal en Cisjordanie, 17 suspects arrêtés dans la nuit

Plusieurs incidents ont eu lieu contre les forces de Tsahal sans faire de victimes

Les soldats de Tsahal, du Shin Bet et de la police des frontières ont opéré cette nuit en Cisjordanie pour arrêter 17 hommes recherchés, suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes. Ils ont notamment patrouillé dans les villages d'Adna, El Bira et Deir Tzamat. Lors de l'opération dans la ville d'Hébron en Cisjordanie, les forces de Tsahal ont identifié un véhicule suspect. Après son inspection, les quatre personnes dans le véhicule se sont avérées être en possession d'une arme à feu et ont été transférées pour interrogatoire.

Les combattants ont également opéré dans la ville de Naplouse et ont arrêté deux personnes soupçonnées d'activité terroriste qui ont jeté des pierres sur les forces de Tsahal. Des coups de feu ont également été entendus dans la zone.

Huit autres palestiniens ont été arrêtées dans les villages d'El Muayir et de Kafr Malek dans la zone de la Brigade Binyamin. Lors de l'activité des forces dans le village de Nur a Shams dans la division Menashe, trois personnes recherchées ont été interpellées. En outre, un coup de feu a été tiré sur un poste militaire, près de Jénine. Des dommages ont été détectés dans la structure de l'avant-poste et un projectile a été trouvé, mais aucune victime n'a été signalée.

Tsahal mène des raids quotidiens en Cisjordanie pour déjouer les attentats prévus sur le sol israélien contre les militaires et les civils. La région connaît actuellement une période de forte tension et les responsables sécuritaires craignent de nouvelles attaques palestiniennes.