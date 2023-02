L'hôpital américain de Dubaï est un leader en la matière dans la région, avec plus de 1 000 chirurgies assistées par robot réalisées depuis 2000

L'hôpital américain de Dubaï, leader de la chirurgie robotique, a annoncé qu'il allait être le premier au Moyen-Orient à acquérir un système de guidage robotique Medtronic Mazor X Stealth Edition pour effectuer des chirurgies de la colonne vertébrale.

Sherif Beshara, PDG de l'American Hospital Dubai, et Majid Kaddoumi, vice-président principal et président de Medtronic pour l'Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient, l'Afrique et la Russie, ont signé un protocole d'accord historique. Mazor X Stealth™ Edition est le système de guidage robotique de nouvelle génération utilisé par les plus grands hôpitaux du monde. Il assiste les chirurgiens grâce à la planification préopératoire, la précision du guidage robotique et la navigation chirurgicale en fournissant une visualisation 3D en temps réel de l'anatomie du patient.

Le robot permet aussi une navigation précise et de meilleurs résultats. Mazor X Stealth est une combinaison des 15 années de guidage robotique Mazor et de 25 années de technologie de navigation Stealth de Medtronic, ce qui permet d'obtenir des chirurgies de la colonne vertébrale de très haute qualité.

L'hôpital américain de Dubaï est un leader en la matière dans la région, avec plus de 1 000 chirurgies assistées par robot réalisées depuis 2000.