L'Etat islamique poursuit ses attaques contre les prisons kurdes en Syrie

Alors que la guerre en Syrie approche de sa 12e année, un éventuel retour de l'EI reste une préoccupation

Là où l'État islamique avait autrefois sa capitale, les habitants continuent de vivre dans la peur, même aujourd'hui. Les Forces démocratiques syriennes dirigées par les Kurdes avaient évincé le groupe avec l'aide des États-Unis en 2017. Pourtant, les habitants sont en état d'alerte : en décembre, l'EI avait attaqué un complexe de sécurité local pour tenter de libérer des centaines de compagnons djihadistes d'une prison. À Raqa, les autorités ont déclaré un verrouillage et l'état d'urgence. Des points de contrôle ont été mis en place aux entrées de la ville.

"Il semble que les militants aient prévu de prendre le contrôle de cette prison, de semer la confusion et le chaos. C'est pour ces raisons que nous avons lancé cette opération de ratissage", a déclaré Ali Hassan, brigadier général de la police dirigée par les Kurdes. À présent, les combattants kurdes montent la garde et patrouillent dans les rues, avertissant les habitants de rester à l'intérieur. Les gens sont traumatisés par l'époque du règne de l'EI, où la terreur, les exécutions de masse et autres atrocités étaient courantes. La crainte d'un retour de l'État islamique fait des ravages.

"J'ai peur, vraiment peur, je ne peux pas m'en empêcher. Chaque fois que je vois un soldat, j'ai peur. Je ne peux pas le contrôler, regardez, même ma main a commencé à trembler, j'ai juste peur", a déclaré Umm Mohammed, un habitant de Raqa. L'EI ne tient pas de positions militaires fixes, mais se livre à des attaques sporadiques et à des campagnes pour libérer ses prisonniers dans différentes régions. Des groupes comme les forces démocratiques syriennes tentent de les combattre, mais cela pourrait ne pas être suffisant.

"Il faut trouver un autre moyen. Peu importe le nombre de campagnes de sécurité qu'ils lancent, ils ne seront pas en mesure de confisquer toutes les armes. Une campagne de sensibilisation est donc plus importante qu'une campagne de sécurité. Ils peuvent obtenir de meilleurs résultats en sensibilisant les gens, plutôt qu'en fouillant les maisons en vain. Ils n'ont même pas réussi à confisquer 5 % des armes que possède l'EI", a déclaré Ahmed Hamad, un autre habitant de Raqa.

Alors que la guerre en Syrie approche de sa 12e année, un éventuel retour de l'EI reste une préoccupation. En janvier 2022, le groupe a organisé sa plus grande attaque pour libérer des prisonniers de la ville de Hasakeh. Des centaines de personnes ont été tuées au cours de la bataille qui a duré une semaine autour de la prison. L'EI semble avoir abandonné les attaques individuelles au profit d'assauts collectifs et les groupes kurdes locaux s'y préparent.