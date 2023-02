"Nous sommes là pour rester"

Plus de 500 000 personnes vivent dans les implantations juives de Cisjordanie, rapporte le Washington Post. Une croissance démographique encore plus rapide sous le nouveau gouvernement israélien est attendue. Le rapport, établi par WestBankJewishPopulationStats.com, basé sur des chiffres officiels, montre que la population est passée à 502 991 au 1er janvier, soit une augmentation de plus de 2,5 % en 12 mois et de près de 16 % au cours des cinq dernières années.

"Nous avons atteint un seuil énorme", a déclaré Baruch Gordon, résident de Beit El. "Nous sommes là pour rester".

Ce chiffre symbolique est atteint alors même que le nouveau gouvernement israélien, composé de partis d'extrême droite opposés à la création d'un État palestinien, a placé l'expansion des implantations parmi ses priorités. Le gouvernement s'est déjà engagé à légaliser les avant-postes juifs dits "illégaux", qui ont longtemps bénéficié du soutien tacite du gouvernement et à accélérer l'approbation et la construction de maisons en Cisjordanie. "Je pense qu'au cours des prochaines années de ce gouvernement, il y aura plus de constructions qu'il n'y en a eu au cours des 20 dernières années", a déclaré Gordon.