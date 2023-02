Un ex-membre du Hezbollah a tenté de recruter des agents en Israël pour commettre des attentats (Shin Bet)

Deux résidents de Jérusalem-Est en contact avec "Abu Hassan" ont été arrêtés

Le Shin Bet a révélé jeudi les tentatives d'un responsable libanais, un ancien membre du Hezbollah connu sous le nom d'"Abu Hassan", de recruter des agents en Cisjordanie et à Jérusalem-Est via Tiktok afin de planifier et de mener des attaques terroristes en Israël.

Dans le cadre de l'enquête du Shin Bet, deux résidents de Jérusalem-Est avec des cartes d'identité israéliennes ont été arrêtés. Les deux individus étaient en contact avec lui et ont effectué des recherches sous sa direction, au cours desquelles ils ont photographié des lieux afin de préparer des attaques terroristes. Après qu'"Abu Hassan" a renforcé ses relations avec ses recrues, il les a motivées à commettre des attentats contre des citoyens israéliens, indique l'enquête du Service de sécurité intérieure israélien.

Au cours des dernières semaines, les forces de sécurité ont révélé un phénomène dans lequel des membres du Hamas de Gaza utilisent des Palestiniens de Cisjordanie pour commettre des actes terroristes.