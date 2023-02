L'Irak et l'Arabie saoudite cherchent à renforcer leur coopération économique

"Cette visite intervient à un moment marqué par de grands défis, il est donc essentiel de discuter de ces défis qui affectent la région dans son ensemble"

L'Irak a appelé jeudi à une plus grande coopération économique avec l'Arabie saoudite, notamment en matière d'investissements et d'électricité, lors d'une visite à Bagdad du ministre des Affaires étrangères saoudien, Faisal bin Farhan. "Cette visite importante intervient à un moment marqué par de grands défis, il est donc essentiel de discuter de ces défis qui affectent la région dans son ensemble", a déclaré le ministre irakien des Affaires étrangères irakien Fouad Hussein aux côtés de son homologue saoudien, saluant une "coopération totale" avec le royaume en matière de pétrole.

Fouad Hussein a poursuivi en se félicitant que Riyad soit prêt à soutenir les entreprises saoudiennes qui investissent en Irak. "Nous espérons que l'Irak sera approvisionné en électricité, soit par le réseau saoudien, soit par celui du Golfe", a-t-il affirmé. Évoquant le "développement économique positif" en Irak, le prince Faisal a déclaré que cela créait des opportunités de coopération entre les secteurs privés des deux pays.

AP Photo/Hadi Mizban Le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein et le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal Bin Farhan Al Saud, en conférence de presse à Bagdad, en Irak

Malgré sa richesse en pétrole, l'Irak souffre de l'effritement de ses infrastructures et de ses services publics, après des décennies de conflit et de corruption endémique. L'Irak est actuellement fortement dépendant de l'Iran voisin pour son électricité et son gaz et cherche à diversifier ses sources d’approvisionnement en énergies.

L’Iran et l’Arabie saoudite soutiennent des camps opposés dans divers conflits de la région, notamment au Yémen, où les rebelles soutenus par l'Iran luttent contre une coalition dirigée par l'Arabie saoudite. Bagdad a pris un rôle de médiateur entre les ennemis régionaux après le gel des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite en 2016.