Cisjordanie : tentative d'attentat près de Naplouse

Un terroriste palestinien a tenté de voler l'arme d'un soldat avant d'être neutralisé

Un terroriste palestinien a tenté de dérober l'arme d'un soldat à l'entrée de la ville de Naplouse ce vendredi soir. Il a été arrêté et neutralisé. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les soldats. Une enquête préliminaire sur l'incident révèle que le terroriste est descendu d'un taxi près de Naplouse, non loin d'une base militaire. Il s'est approché du soldat et a commencé à l'attaquer, qui a riposté en lui tirant dessus.

Le terroriste, Abdullah Kalalawa, 25 ans de Jadeidi-Makr, a laissé une lettre dans laquelle il était écrit, entre autres : "les Juifs sont des chiens et des traîtres".

L'incident a lieu une semaine après l'attaque terroriste qui a eu lieu à Neve Ya'akov vendredi soir au cours de laquelle sept personnes ont été assassinées. Le terroriste, un habitant de Shuafat, est arrivé sur les lieux dans un véhicule, et ouvert le feu dans une synagogue. Samedi, un jeune terroriste de 13 ans, originaire de Silwan, a ouvert le feu dans la Cité de David sur des passants, les blessant grièvement – ​​et a ensuite été neutralisé.

Les tensions restent vives en Cisjordanie et l'armée israélienne poursuit ses opérations antiterroristes dans la zone. L'opération de Tsahal a permis de procéder à plus de 2 500 arrestations lors de raids quasi quotidiens.