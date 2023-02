Coupe d'Asie 2027 : "Ne pas voter pour l'Arabie saoudite était "une erreur" (responsable palestinien)

L'Autorité palestinienne a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux

Jibril Rajoub, le président de la Fédération palestinienne de football, a présenté ses excuses après les critiques contre l'Autorité palestinienne sur les réseaux sociaux pour ne pas avoir voté pour l'Arabie saoudite lors de sa candidature pour l'organisation de la Coupe d'Asie des nations de football 2027.

Le Royaume accueillera la compétition pour la première fois de son histoire. Le résultat a été confirmé mercredi lors du 33e Congrès de la Confédération asiatique de football qui s'est tenu à Manama, au Bahreïn. M. Rajoub a admis que la décision de ne pas voter pour la candidature de l'Arabie saoudite était une "erreur".

Selon le quotidien Asharq Al-Awsat, il a déclaré qu'"il était clair qu'un problème technique s'est produit du côté de notre représentant pendant le processus de vote. Personnellement, je suis parti après avoir élu les représentants de l'Asie occidentale au bureau exécutif, pour des raisons de santé urgentes. La Palestine avait et a toujours un parti pris pour tout candidat arabe en ce qui concerne l'organisation [de la Coupe d'Asie], sans parler de l'Arabie saoudite."

La chaîne de télévision saoudienne Al Ekhbariya a ensuite annoncé que l'association iranienne de football avait voté pour l'Arabie saoudite alors que l'organisation palestinienne ne l'avait pas fait, ce qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

"Presque tout ce qu'ils font est mauvais - historiquement. Leurs alliances sont mauvaises, leurs médias sont mal orientés, leurs politiques envers la cause palestinienne sont mauvaises. Le problème vient des dirigeants palestiniens et non de son peuple", a affirmé un internaute en colère. D'autres ont demandé le renvoi du chef de la délégation palestinienne lors du vote sur les réseaux sociaux.