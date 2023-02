Soudan/Israël : le Hamas dénonce l'accord en vue d'une normalisation

"Nous appelons les dirigeants soudanais à revenir sur cette décision contraire aux intérêts du peuple frère du Soudan"

Le mouvement terroriste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a dénoncé vendredi l'accord annoncé entre Israël et le Soudan en vue d'une normalisation de leurs relations.

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a effectué jeudi une visite diplomatique historique au Soudan, au cours de laquelle il a rencontré le président du Conseil de transition de cet État d'Afrique de l'Est, le général Abdel Fattah al-Burhan, afin de définir les étapes d'une normalisation complète.

Le Hamas "condamne dans les termes les plus vifs" l'annonce de jeudi allant "à l'encontre de la position véritable et historique du peuple soudanais, qui est contre une normalisation avec l'Etat d'occupation israélien et pour le soutien à la juste cause palestinienne", selon un communiqué de cette organisation.

"Nous appelons les dirigeants soudanais à revenir sur cette décision contraire aux intérêts du peuple frère du Soudan et qui ne ferait que servir les projets d'occupation israéliens", ajoute le Hamas. Le Jihad islamique, autre groupe terroriste palestinien, a estimé par la voix de son porte-parole Tariq Salmi qu'il s'agissait d'une "honte pour un pays arabe de la stature du Soudan".

En janvier 2021, le Soudan avait exprimé son adhésion aux accords d'Abraham, mais contrairement aux Emirats arabes unis, à Bahreïn et au Maroc également liés à ce pacte de normalisation avec Israël, cela n'avait pas découlé sur des mesures concrètes.