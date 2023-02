L'Iran est à l'origine du piratage de Charlie Hebdo, selon Microsoft

"Ces informations pourraient exposer les abonnés du magazine à un risque de ciblage en ligne ou physique par des organisations extrémistes"

Des chercheurs en sécurité de Microsoft ont déclaré qu'une équipe de pirates informatiques soutenue par le gouvernement iranien aurait volé et divulgué des données privées d'abonnés du magazine satirique français Charlie Hebdo. Début janvier, le magazine avait été piraté à la suite de la publication d'une série de caricatures représentant le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, dans le cadre d'une campagne médiatique qui, selon Charlie Hebdo, visait à soutenir les manifestations antigouvernementales à Téhéran.

L'Iran a publiquement promis une "réponse efficace" aux caricatures "insultantes" et a convoqué l'envoyé français à Téhéran. L'Iran a également mis fin aux activités de l'Institut français de recherche en Iran et a déclaré qu'il réévaluait les activités culturelles de la France dans le pays, selon Reuters.

En pleine critique des caricatures de Khamenei, un groupe de pirates informatiques se faisant appeler "Holy Souls" a annoncé qu'il avait accès aux noms et coordonnées de plus de 200 000 abonnés de Charlie Hebdo. Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à vendre ces informations pour 470 000 dollars. Un échantillon des données divulguées a ensuite été publié et vérifié comme authentique par Le Monde.

Les chercheurs de Microsoft ont déclaré que le piratage et la fuite visant Charlie Hebdo s'inscrivaient dans le cadre d'une opération d'influence numérique plus vaste, dont les techniques correspondaient à des activités précédemment identifiées et liées à des équipes de pirates soutenues par l'État iranien.

"Ces informations pourraient exposer les abonnés du magazine à un risque de ciblage en ligne ou physique par des organisations extrémistes", ont déclaré les chercheurs de Microsoft, selon Reuters.