Turquie : arrestation de 15 personnes suspectées de planifier des attentats contre des synagogues

Les ambassades des USA, d'Allemagne, de France, d'Italie et d'autres pays en Turquie avaient lancé des avertissements contre de possibles attentats

Les services de renseignement ont arrêté une quinzaine de suspects liés à l'Etat islamique qui prévoyaient de commettre des attentats à Istanbul contre des lieux de culte juifs et chrétiens et contre les consulats de Suède et des Pays-Bas, ont rapporté les agences de presse officielles turques samedi soir.

Ces développements surviennent quelques jours après que les ambassades des États-Unis, d'Allemagne, de France, d'Italie et de plusieurs autres pays en Turquie ont lancé un avertissement à leurs ressortissants contre de possibles attaques terroristes contre des synagogues, des églises et des missions diplomatiques dans le pays, en représailles à la profanation de Corans par des militants d'extrême droite au Pays-Bas, au Danemark et en Suède.

Ankara avait vivement réagi à ces mises en garde, accusant Washington de 'guerre psychologique" visant à porter atteinte à l'industrie touristique turque, et convoquant plusieurs ambassadeurs de pays occidentaux pour leur faire part de son mécontentement. En guise de protestation, la Turquie avait également annoncé le report des discussions sur l'entrée de la Suède et de la Finlande au sein de l'OTAN.

En juin 2022, une étroite collaboration entre le Mossad et les services de renseignement avait abouti à l'arrestation de plusieurs agents agissant pour le compte de l'Iran qui planifiaient des attentats contre des cibles israéliennes.