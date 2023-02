Ce programme, vu par des millions de personnes, a été diffusé peu avant la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste

La chaîne iranienne Channel 4, contrôlée par le régime, a diffusé une série d'émissions donnant la parole à des négationnistes britanniques et américains le mois dernier, peu avant la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste, le 27 janvier, a rapporté samedi le Jerusalem Post.

Le Britannique Nicholas Kollerstrom, négationniste notoire, a déclaré dans ce programme qu'il était temps de mettre au placard le "récit hallucinatoire cauchemardesque" de l'Holocauste, et que le but de "ce récit holo-hoax" était d'écraser l'esprit en Allemagne, selon une traduction de l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI).

De son côté, l'évêque britannique Richard Nelson Williamson, lui aussi négationniste, a affirmé au cours d'une des émissions que la Shoah était "un mythe", tandis que Ron Unz, un entrepreneur américain connu pour ses positions antisémites a affirmé que "l'introduction à grande échelle de l'Holocauste dans la vie publique américaine a sans doute été rendue possible grâce à Hollywood (…) Les studios de cinéma sont généralement soit possédés, dominés ou établis par des Juifs, et ils ont tous cru à l'Holocauste."

Ron Unz a nié que six millions de Juifs aient été assassinés par l'Allemagne nazie, déclarant que seulement "quelques centaines de milliers de Juifs sont morts dans les camps de concentration" et que "des milliards de dollars ont été versés aux prétendus survivants de l'Holocauste" ou à l'État d'Israël.

Un écrivain américain a expliqué que le camp d'extermination d'Auschwitz disposait d'une "piscine" et d'installations visant "à rendre la vie meilleure

Dans un des épisodes diffusés sur la chaîne nationale, et donc vu par des millions de personnes, l'écrivain américain E. Michael Jones s'est lancé dans une diatribe hallucinante, affirmant que "le récit de la douche et le récit du Zyklon B désinfectant les vêtements ont été confondus pour en venir à dire que les pommeaux de douche ont du gaz qui sort. Ces Juifs n'avaient jamais vu de douche. Ils ne savaient pas ce que c'était". Il a ajouté que le camp d'extermination d'Auschwitz disposait d'une "piscine" et d'installations visant "à rendre la vie meilleure pour que les travailleurs soient plus productifs".

Enfin, le docteur Kevin Barret, universitaire musulman américain, était lui aussi invité à alimenter les théories conspiratrices antiaméricaines et antisémites, osant affirmer : "Israël est probablement très impliqué dans l'assassinat des Kennedy, et aussi dans l'explosion des tours jumelles le 11 septembre, afin d'entraîner les États-Unis dans une guerre qui tuerait des millions de personnes et nuirait réellement aux intérêts américains en détruisant les ennemis d'Israël."