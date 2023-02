Des lettres de la princesse Diana écrites en plein divorce mises aux enchères

"Je suis à genoux", écrivait notamment la princesse de Galles

Des lettres de la princesse Diana écrites à un couple d'amis alors qu'elle était en plein divorce seront mises aux enchères dans les prochains jours. Les bénéfices de la vente seront reversés à des organisations caritatives chères à la princesse de Galles.

"La propriété de ces documents poignants est une responsabilité que les Kassem ne souhaitent pas transmettre à leurs enfants ou petits-enfants", indique le site de la mise en vente qui précise que le couple Kassem a toutefois conservé les lettres les plus intimes de la princesse.

Les 32 lettres dévoilées écrites à Susie et Tarek Kassem entre 1995 et 1996, révèlent le désarroi de Diana en pleine tempête familiale et médiatique autour de sa séparation avec le prince Charles. Elle confie notamment qu'elle n'aurait sans doute pas pris la décision de divorcer si elle avait eu conscience de ces retombées.

Tolga Akmen (AFP) Le bureau sur lequel travaillait Diana, princesse de Galles, recouvert de quelques effets personnels choisis par ses fils, lors d'une séance photo au Palais de Buckingham à Londres, le 20 juillet 2017

"Si j'avais su il y a un an ce que j'allais vivre en divorçant, je n'aurais jamais consenti à le faire (...) C'est affreux et désespérant", écrit-elle, soulignant que les téléphones de Kensington Palace sont sur écoute. Dans une autre de ces lettres, elle confie "être à genoux", et n'aspirer qu'à une procédure de divorce la plus rapide possible.

Le divorce de Diana et Charles, séparés depuis 1992, sera acté en août 1996, un an tout juste avant la mort de la princesse de Galles dans un accident de voiture. L'ex-prince de Galles, qui s'est depuis remarié avec sa maîtresse de toujours Camilla Parker-Bowles, est devenu roi d'Angleterre le 8 septembre 2022, consécutivement à la mort de sa mère Elisabeth II. Il sera officiellement couronné le 6 mai 2023.