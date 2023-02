Le plus violent séisme au Moyen-Orient depuis 1939

Le tremblement de terre qui a frappé la Syrie et la Turquie dans la nuit de dimanche à lundi est l'un des plus violents mesurés au monde ces dernières années, et le plus fort au Moyen-Orient et en Turquie depuis 1939. Le nombre final de morts et de blessés pourrait être beaucoup plus élevé. Selon l'institut géologique des États-Unis, le tremblement de terre a probablement fait un millier de morts, et le nombre de victimes pourrait même atteindre 10 000.