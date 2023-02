Séisme en Turquie et en Syrie : Israël prépare "un programme d'aide rapide"

"L'État d'Israël est toujours prêt à apporter son aide de toutes les manières possibles" (Isaac Herzog)

Lundi matin, les autorités israéliennes ont réagi au tremblement de terre meurtrier de magnitude de 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie dans la nuit, faisant des centaines de morts et de blessés. Le séisme a également été ressenti dans plusieurs régions d'Israël. Le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen a adressé ses condoléances au peuple turc et a ordonné à son ministère de préparer un "programme d'aide rapide".

"Au nom de l'État d'Israël, je voudrais exprimer ma profonde tristesse au peuple turc pour le grave tremblement de terre qui a frappé le sud de la Turquie ce soir. Nous sommes de tout cœur avec les victimes et nous souhaitons aux blessés un prompt rétablissement", a déclaré le ministre. Il a ajouté avoir demandé au ministère des Affaires étrangères "de mettre en place un programme d'aide rapide pour la Turquie afin de faire face à cette grave catastrophe".

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a également demandé à l'armée israélienne et à son ministère de se préparer à fournir une aide humanitaire. Les institutions de défense ont l'expérience de la réponse aux scénarios d'urgence et du sauvetage de vies", a-t-il indiqué dans un communiqué officiel.

Mahmut BOZARSLAN / AFPTV / AF Des sauveteurs cherchent des victimes d'un tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, le 6 février 2023

Le président Isaac Herzog a également assuré à la Turquie qu'Israël est prêt à "l'aider de toutes les manières possibles". "Au nom du peuple israélien, je suis profondément attristé par l'énorme catastrophe qui s'est abattue sur la Turquie suite au tremblement de terre de la nuit dernière. Mes condoléances au président Erdogan et au peuple turc pour les pertes en vies humaines et la destruction des moyens de subsistance", a-t-il écrit. "L'État d'Israël est toujours prêt à apporter son aide de toutes les manières possibles. Nos cœurs sont avec les familles en deuil et le peuple turc en ce moment douloureux", a-t-il ajouté.

Ce n'est pas la première fois qu'Israël apportera son aide à la Turquie après un tremblement de terre. En effet, lors des deux derniers importants séismes qui y ont eu lieu, en janvier et octobre 2020, qui étaient respectivement de magnitude 6,8 et 7 les services de secours israéliens avaient été dépêchés sur place pour apporter leur savoir-faire notamment dans la recherche de survivants, le secours aux blessés et l'aide humanitaire et médicale.