Syrie/Turquie : les séismes du 6 février en images

Le séisme a été ressenti jusqu'en Israël

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 1 000 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu'en Israël, Egypte et Irak.

Dans le nord de la Syrie, près de 500 personnes ont déjà perdu la vie et plus d'un millier d'autres ont été blessées, selon des bilans provisoires communiqués par un média d'Etat et des secouristes en zone rebelle. Le bilan risque d'évoluer rapidement compte tenu du nombre d'immeubles effondrés dans les villes touchées, comme à Adana, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir notamment.

AFP Un homme cherche des survivants sous les décombres d'un bâtiment effondré après un tremblement de terre dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, le 6 février 2023

AFP Des équipes de secours cherchent des survivants sous les décombres d'un bâtiment effondré après un tremblement de terre dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, le 6 février 2023

AFP Un homme blessé est transporté dans le service d'urgence d'un hôpital après un tremblement de terre dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, le 6 février 2023.

OMAR HAJ KADOUR / AFP Des personnes blessées lors d'un tremblement de terre reçoivent des soins à l'hôpital al-Rahma à Darkush, à la périphérie de la province d'Idlib (nord-ouest), le 6 février 2023.

OMAR HAJ KADOUR / AFP Une jeune fille blessée lors du tremblement de terre du matin reçoit des soins à l'hôpital al-Rahma dans la ville syrienne de Darkush, le 6 février 2023.

AP /Ghaith Alsayed Une voiture est vue sous les décombres d'un bâtiment effondré, dans la ville d'Azmarin, dans la province d'Idlib, au nord de la Syrie, le 6 février 2023

AFP Des personnes regardent les équipes de secours chercher des survivants sous les décombres d'un immeuble effondré après un tremblement de terre dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, le 6 février 2023

ABDULAZIZ KETAZ / AFP Des membres de la défense civile syrienne, connus sous le nom de Casques blancs, fouillent les décombres à la recherche de victimes après un tremblement de terre dans la ville de Zardana, au nord-ouest de la Syrie, le 6 février 2023.

MOHAMMED AL-RIFAI / AFP Des membres de la défense civile syrienne, connus sous le nom de Casques blancs, transportent une victime extraite des décombres après un tremblement de terre dans la ville de Zardana, le 6 février 2023.

MAHMUT BOZARSLAN / AFPTV / AFP Dans cette capture vidéo d'AFP TV prise le 6 février 2023, des sauveteurs recherchent les victimes d'un tremblement de terre en Turquie

Aaref WATAD / AFP Deux hommes et un enfant blessés reçoivent des soins à l'hôpital de Bab al-Hawa à la suite d'un tremblement de terre, à Idlib, à la frontière avec la Turquie, le 6 février 2023

Agence IHA via AP Des personnes et des équipes d'urgence sauvent une personne sur une civière d'un immeuble effondré à Adana, en Turquie, le 6 février 2023

AP/Mahmut Bozarsan) Des secouristes et des équipes médicales tentent d'atteindre des résidents piégés dans un bâtiment effondré suite à un tremblement de terre à Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, le 6 février 2023.

Depo Photos via AP Des personnes se rassemblent autour d'un bâtiment effondré à Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, le lundi 6 février 2023.

Aaref WATAD/AFP Un enfant blessé et un homme reçoivent des soins à l'hôpital Bab al-Hawa à la suite d'un tremblement de terre, dans la province syrienne d'Idlib, à la frontière avec la Turquie, le 6 février 2023.

ILYAS AKENGIN / AFP Des personnes recherchent des survivants dans les décombres à Diyarbakir, le 6 février 2023, après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est du pays.

Depo Photos via AP Un bâtiment effondré après un tremblement de terre à Pazarcik, dans la province de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, le 6 février 2023.

Aaref WATAD/AFP Un enfant blessé attend d'être soigné à l'hôpital Bab al-Hawa à la suite d'un tremblement de terre dans la province syrienne d'Idlib, à la frontière avec la Turquie, le 6 février 2023.

ILYAS AKENGIN / AFP Des personnes recherchent des survivants à Diyarbakir après un tremblement de terre, le 6 février 2023