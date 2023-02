Séismes : Israël va envoyer de l’aide à la Syrie

"J'ai approuvé une demande d'aide humanitaire à la Syrie", a confirmé le Premier ministre israélien lundi

"Au cours de la dernière journée, deux forts tremblements de terre ont frappé notre région, le nombre de morts augmente [...] Nous avons reçu une demande d'assistance du gouvernement turc. Cet après-midi et ce soir, nous enverrons des délégations de secouristes. Nous avons également reçu une demande d'un parti politique pour une aide humanitaire à la Syrie et je l'ai approuvée. Je suppose que ce sera fait dans un avenir proche", a déclaré lundi après-midi le Premier ministre Benjamin Netanyahou en introduction d'une réunion du Likoud.

Selon les médias israéliens, la Russie est intervenue pour demander à l'Etat d'Israël d'apporter une assistance humanitaire à Damas après la catastrophe. L'armée israélienne avait annoncé plus tôt ce lundi qu'elle se prépare actuellement à envoyer une délégation militaire d'aide humanitaire en Turquie, dont le départ a été validé par Premier ministre et le ministre de la Défense.

Plus de 1 500 personnes ont perdu la vie dans le sud de la Turquie et en Syrie voisine dans un puissant séisme de magnitude 7.8, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique de magnitude de 7.5, des secousses si fortes qu'elles ont été enregistrées jusqu'au Groenland.

Ce bilan, très provisoire, devrait s'alourdir, un très grand nombre de personnes restant encore piégées sous les décombres. La neige, qui tombe en abondance et la baisse des températures, attendue en soirée et demain, devrait rendre encore plus difficile la situation des personnes touchées, ainsi que le travail des secours.