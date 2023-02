Les fibres optiques peuvent détecter les premiers signes d'un séisme (étude israélienne)

Grâce à cette technologie, les séismes dans les fonds marins pourraient être alertés jusqu'à une demi-minute plus tôt qu'avec les méthodes standard

Alors que deux séismes de grande ampleur ont très sévèrement frappé le sud de la Turquie et la Syrie ce lundi et ont été ressentis jusqu'en Israël, une équipe internationale de chercheurs dirigée par le Dr Itzhak Lior, de l'Institut des sciences de la Terre de l'Université hébraïque de Jérusalem, a montré que les fibres optiques peuvent donner l'alerte en cas de séisme dévastateur. L'étude a été publiée dans dans la revue Scientific Reports de Nature.

Les tremblements de terre de forte intensité peuvent se produire et entraîner des catastrophes de masse avec de nombreuses victimes. Si les technologies actuelles de surveillance des séismes permettent de donner rapidement l'alerte en cas de secousses sur terre, ceux qui se produisent au fond de la mer ne sont généralement détectés que quelques dizaines de secondes après leur déclenchement. Les tremblements de terre les plus importants et les plus destructeurs sur terre se produisent pourtant en mer.

"Les tremblements de terre qui ont lieu dans les fonds marins ou dans des zones dépourvues de capteurs peuvent entraîner une détection tardive par les technologies existantes, ce qui entrave la préparation", explique le Dr Lior. "Récemment, une méthode innovante de surveillance des tremblements de terre à l'aide de fibres optiques, notamment celles déployées dans le monde entier pour la communication Internet, s'est largement développée. Nous avons montré que les fibres optiques peuvent être utilisées à la place des capteurs traditionnels pour fournir une alerte précoce, notamment pour les séismes qui se produisent en mer."

Yaniv Nadav/Flash90 Les forces israéliennes participent à un exercice d'urgence simulant un tremblement de terre près d'Ashkelon

En analysant les tremblements de terre enregistrés par plusieurs fibres optiques déployées sur le fond marin au large des côtes de la Grèce, de la France et du Chili, l'équipe du Dr Lior a pu déterminer l'intensité des séismes et leur potentiel de dégâts avant qu'ils ne soient ressentis sur terre. Grâce à cette technologie, les tremblements de terre dans les fonds marins pourraient être alertés jusqu'à une demi-minute plus tôt que les méthodes standard - des secondes critiques qui peuvent sauver des vies humaines. Ces résultats montrent que l'utilisation des infrastructures en fibre optique existantes peut simplifier et accélérer la mise en place et le fonctionnement des systèmes d'alerte sismique, et améliorer les délais d'alerte.

"Les fibres optiques, y compris celles des entreprises de télécommunications commerciales, peuvent déterminer très rapidement l'intensité des tremblements de terre et leur potentiel de dégâts, ajoutant ainsi des secondes d'alerte critiques pour les tremblements de terre destructeurs. L'utilisation de fibres de communication provenant d'entreprises commerciales constitue un avantage très important pour les régions exposées aux tremblements de terre, comme le Chili, le Japon, la côte ouest de l'Amérique du Nord et également Israël", a-t-il conclu.

Les tremblements de terre survenus en Turquie et en Syrie lundi ont fait plus de 1900 morts. Le président syrien a également demandé l'aide humanitaire d'Israël via la Russie, alors que son pays a été fortement touché.