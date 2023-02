Israël "est uni dans son désir d'aider la Turquie autant que nécessaire"

Le président de l'Etat d'Israël Isaac Herzog s'est entretenu lundi avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, et lui a exprimé tout son soutien après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie, faisant 2 308 morts et des centaines de blessés, selon un bilan provisoire. Herzog a transmis ses condoléances au nom du peuple d'Israël au président turc et au peuple de Turquie, et a noté que, sous la direction du Premier ministre et des responsables, une mission de sauvetage importante se rendra dans la région de l'épicentre de la catastrophe cette nuit.

Il a également ajouté avoir parlé avec le Premier ministre Netanyahou et le leader de l'opposition Lapid, et les trois hommes ont conclu qu' Israël "est uni dans son désir d'aider la Turquie autant que nécessaire."

Recep Tayyip Erdogan a remercié le président pour les condoléances et la mission de sauvetage, et a souligné que l'aide sera d'une grande utilité pour les nombreuses forces qui ont dû travailler pendant de longues heures. Il a également souligné qu'il était reconnaissant envers Israël d'avoir soutenu "son ami la Turquie", en ces temps difficiles. Erdogan a également précisé qu'il s'agit du plus grand tremblement de terre de l'histoire de la République turque.

Une délégation humanitaire de 150 soldats de Tsahal est en route pour la Turquie. Alors que plusieurs médias ont rapporté que la Syrie avait demandé l'aide d'Israël via la Russie, la Syrie a démenti dans la journée cette information. Par ailleurs, Erdogan a souhaité exprimer ses profondes condoléances au peuple d'Israël pour l'attaque qui s'est produite la semaine dernière à la synagogue Neve Yaakov à Jérusalem, faisant 7 morts et 3 blessés.

Porte-parole de la Knesset Le président de la Knesset Amir Ohana s'entretient avec l'ambassadeur de Turquie en Israël

Dans le même temps, le président de la Knesset, Amir Ohana, a également accueilli l'ambassadeur de Turquie en Israël, Shakir Özkan Turnler, afin de lui exprimer sa peine et celle des députés israéliens après les terribles séismes qui ont frappé le pays. Amir Ohana a remis à l'ambassadeur une lettre de condoléances destinée au chef du Parlement turc, Mustafa Shantov, au peuple turc et aux familles des victimes. Dans sa lettre, le président de la Knesset affirme qu'Israël est prêt à fournir une aide humanitaire et à participer aux efforts de reconstruction.

Le président de la Knesset a également ajouté lors de sa réunion avec l'ambassadeur qu'il avait décidé de créer un groupe d'amitié parlementaire entre Israël et la Turquie.