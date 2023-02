Séisme : les Emirats arabes unis se mobilisent pour aider la Syrie et la Turquie

Le président syrien a renoué avec les Émirats arabes unis en mars dernier

Les Émirats arabes unis ont promis lundi une aide humanitaire d'un montant d'environ 13,6 millions de dollars à la Syrie et à la Turquie, après le tremblement de terre qui a tué au moins 1 000 personnes dans ces deux pays ce mercredi. Le Premier ministre émirati cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum "a dirigé une aide humanitaire d'urgence vers les personnes touchées en Syrie", a indiqué l'agence de presse officielle WAM.

LOUAI BESHARA / AFP Des équipes de secours syriennes cherchent des survivants sous les décombres dans la ville de Hama, dans le centre de la Syrie, le 6 février 2023.

Les Émirats arabes unis ont en outre envoyé un premier avion à l'aéroport d'Adana, dans le sud de la Turquie, "transportant des équipes de recherche et de sauvetage, des équipages et du matériel médical", selon l'agence de presse WAM. Le pays prévoit également d'établir un hôpital de campagne en Turquie et d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage en Syrie, ainsi que des secours et une aide d'urgence, a ajouté l'agence de presse.

Plus tôt lundi, le président émirati cheikh Mohamed ben Zayed Al-Nahyan a présenté ses condoléances à ses homologues syrien et turc lors de deux appels téléphoniques distincts, selon WAM. Le président "a souligné le soutien des Émirats arabes unis à la Syrie et à la Turquie et a proposé de fournir toute l'assistance possible pour atténuer l'impact du tremblement de terre", a rapporté l'agence.

Les Émirats arabes unis ont rouvert leur ambassade dans la capitale syrienne en décembre 2018, dans un effort pour ramener le régime du président syrien Bachar al-Assad dans le giron arabe après des années de boycott. En mars dernier, le président syrien a effectué une visite aux Émirats arabes unis - sa première dans un État arabe en plus d'une décennie de guerre civile dans son pays.