Arabie saoudite : les géants de la technologie vont investir plus de 9 milliards de dollars

L'Arabie saoudite a attiré plus de neuf milliards de dollars d'investissements dans les technologies du futur, notamment par les géants américains Microsoft MSFT.O et Oracle Corp ORCL.N, a déclaré lundi un ministre du gouvernement. Le ministre saoudien de la communication et des technologies de l'information, Abdullah Alswaha, a affirmé que Microsoft investira 2,1 milliards de dollars dans un cloud mondial tandis qu'Oracle s'est engagé à verser 1,5 milliard de dollars pour construire un nouveau cloud à Riyad.

"Ces investissements... renforceront la position du royaume d'Arabie saoudite en tant que plus grand marché numérique du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord ", a déclaré Alswaha lors du LEAP, un forum technologique international qui se déroule à Riyad.

Alswaha n'a pas donné de détails sur le calendrier. Oracle a déclaré à Reuters que l'investissement serait réalisé sur plusieurs années.

Les responsables saoudiens ont fait pression sur les entreprises internationales pour qu'elles investissent dans le royaume et déplacent leur siège régional à Riyad afin de bénéficier des contrats gouvernementaux.

Le royaume a injecté des centaines de milliards de dollars dans un plan économique, connu sous le nom de "Vision 2030", dirigé par son dirigeant de facto, le prince héritier Mohammed bin Salman dirigé par son dirigeant de facto. Mais il a du mal à attirer les investissements directs étrangers (IDE), l'un des piliers de Vision 2030, qui vise à diversifier l'économie en dehors du pétrole.

Le ministre a indiqué que la société chinoise Huawei HWT.UL investira également 400 millions de dollars dans une infrastructure de cloud computing pour ses services en Arabie saoudite et dans une autre région en partenariat avec le géant pétrolier Aramco 2222.SE.