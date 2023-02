L'aide internationale commence à arriver dans les zones sinistrées

Deux séismes de magnitude 7,8 et 7,5 ont frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant près de 4 900 morts dans les deux pays et de très importants dégâts, dont plusieurs milliers de bâtiments qui se sont effondrés. La Turquie fait état d'un bilan de 3 381 morts, tandis que celui de la Syrie s'élève à 1 444. Les blessés se comptent par milliers. Les aides promises par plusieurs pays commencent à arriver.