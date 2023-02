Double séisme en Turquie et en Syrie : les conditions météorologiques compliquent les opérations de sauvetage

La neige et la glace ont rendu les routes principales difficiles à traverser, compliquant les opérations de sauvetage

Les secouristes turcs et syriens recherchent des survivants du double séisme de lundi tout en luttant contre le froid glacial et les intempéries qui sévissent dans la région. Les conditions météorologiques difficiles compliquent les opérations et amenuisent les chances de survie des personnes coincées sous les décombres. Près de l'épicentre du séisme, entre les villes turques de Kahramanmaras et Gaziantep, des bâtiments entiers gisent en ruines sous la neige qui s'accumule. En outre, la neige et la glace ont rendu les routes principales difficiles à traverser, compliquant les opérations de sauvetage.

Selon un responsable humanitaire de l'ONU, les rigueurs de l'hiver et les pénuries de carburant entravent les efforts de secours en Syrie. "L'infrastructure est endommagée, les routes que nous avions l'habitude d'utiliser pour le travail humanitaire sont endommagées, nous devons faire preuve de créativité pour atteindre les populations mais nous travaillons dur", a déclaré le coordinateur de l'ONU, El-Mostafa Benlamlih.

Adem ALTAN / AFP Des hommes se réchauffent autour d'un feu à côté d'un bâtiment effondré à Kahramanmaras, en Turquie

Les températures ont chuté , s’approchant de zéro degré pendant la nuit, aggravant les conditions pour les personnes piégées sous les décombres ou laissées sans abri. Pourtant, malgré le froid, des habitants terrifiés ont passé la nuit dans les rues.

Plus de 5 600 bâtiments, dont des immeubles d'habitation, ont été détruits par le double séisme dans les deux pays. Le bilan total provisoire s'élève pour le moment à près de 4 900 morts. Toutefois, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a prévenu que le nombre de victimes pourrait dépasser les 20 000.