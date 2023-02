Séismes en Turquie et en Syrie : le jour d'après en 20 photos

En Turquie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a fait état de près de 3.000 immeubles effondrés

Le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 5.000 morts, selon de nouveaux bilans officiels diffusés mardi. Des régions entières ont été ravagées par les secousses qui ont aussi fait des milliers de blessés et de sans abri.

Mohammed AL-RIFAI / AFP Des secouristes syriens se rassemblent au-dessus des décombres d'un bâtiment effondré, le 7 février 2023, dans la ville de Jandaris.

ILYAS AKENGIN / AFP Des personnes regardent le personnel de secours chercher des victimes et des survivants dans les décombres de bâtiments à Kahramanmaras, le lendemain d'un tremblement de terre qui a frappé le sud-est du pays, le 7 février 2023

OZAN KOSE / AFP Des secouristes et des familles fouillent dans les décombres de bâtiments à Kahramanmaras, après le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé le sud-est du pays le 7 février 2023.

AFP Des équipes de secours algériennes arrivent à l'aéroport international d'Alep le 7 février 2023, un jour après qu'un tremblement de terre meurtrier ait frappé la Syrie et la Turquie.

LOUAI BESHARA / AFP Des équipes de secours évacuent une victime sous les décombres dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, le 7 février 2023.

LOUAI BESHARA / AFP Des équipes de secours évacuent une victime sous les décombres dans la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie, tenue par le gouvernement, le 7 février 2023

Rami al SAYED / AFP Des Syriens sont assis à côté des décombres d'une maison dans laquelle une famille entière, à l'exception d'un nouveau-né, a été tuée, le 7 février 2023.

OZAN KOSE / AFP Des familles fouillent dans les décombres de bâtiments à Kahramanmaras, près de l'épicentre du séisme, après le tremblement de terre qui a frappé le sud-est du pays le 7 février 2023.

OZAN KOSE / AFP Deux femmes marchent dans les décombres de bâtiments à kahramanmaras, près de l'épicentre du séisme, après qu'un tremblement de terre a frappé le sud-est du pays le 7 février 2023

Abdulaziz KETAZ / AFP Un enfant syrien à l'intérieur d'un abri d'urgence dans le centre de la ville de Maarat Misrin, dans la partie nord de la province d'Idlib, un jour après le tremblement de terre meurtrier qui a frappé la Syrie et la Turquie, le 7 février 2023.

AP /Ghaith Alsayed Un homme porte le corps d'une victime du tremblement de terre dans le village de Besnia, près de la frontière turque, dans la province d'Idlib, en Syrie.

AP Photo/Hussein Malla Des équipes de secours recherchent des personnes dans les décombres d'un bâtiment détruit à Adana, dans le sud de la Turquie.

OZAN KOSE / AFP Un homme regarde le personnel de secours qui cherche des victimes et des survivants dans les décombres des bâtiments à Kahramanmaras, en Turquie.

BULENT KILIC / AFP Des personnes se reposent à côté d'un feu dans les décombres à Hatay, en Turquie.

AP Photo/Omar Sanadiki Des employés de la défense civile syrienne et des forces de sécurité fouillent dans les décombres de bâtiments effondrés, à Alep, en Syrie.

AP Photo/Omar Sanadiki Un homme tente d'identifier les corps des victimes du tremblement de terre retrouvés devant un hôpital, à Alep, en Syrie.

Adem ALTAN / AFP Un homme marche sur les décombres d'un bâtiment effondré en direction d'un bâtiment encore debout à Kahramanmaras, en Turquie.

Narinder NANU / AFP Des étudiantes à Amritsar, en Inde, tiennent des bougies et une pancarte pour rendre hommage au tremblement de terre en Turquie.

AP Photo/Mustafa Karali Des personnes se rassemblent dans un abri à Gaziantep, en Turquie.