L'Iran dévoile une base aérienne souterraine

La base aérienne "Eagle 44" dispose de toutes les installations nécessaires à l'accueil d'avions de chasse

L'Iran a dévoilé mardi une base aérienne souterraine baptisée "Eagle 44", en présence de plusieurs hauts responsables militaires. "C'est l'une des bases aériennes les plus importantes de l'armée, avec des chasseurs équipés de missiles de croisière à longue portée et construits dans les profondeurs de la terre", a déclaré l'agence de presse officielle iranienne IRNA. Outre sa situation souterraine, la principale caractéristique de la base est son emplacement dans les montagnes.

IRNA De hauts responsables iraniens visitent la base aérienne souterraine iranienne "Eagle 44"

La base aérienne "Eagle 44" dispose d'installations telles que des postes de commandement, des hangars de maintenance des chasseurs, des centres de maintenance des avions, des équipements de navigation et d'aéroport, des réservoirs de carburant, etc. En outre, elle peut accueillir tous les types de chasseurs de l'armée de l'air pour effectuer des missions, selon l'IRNA.

IRNA La base aérienne souterraine iranienne "Eagle 44"

L’agence de presse précise que "Eagle 44" n’est pas la seule base aérienne souterraine et que plusieurs autres ont été construites dans tout le pays. "La construction de ces bases dans différents endroits en fonction des besoins et avec un facteur de sécurité élevé en raison de la conception et du déploiement sous les montagnes offre la possibilité de mener des opérations aériennes surprises à partir d'un lieu et d'un moment éloignés des attentes des ennemis", poursuit-elle.

IRNA La base aérienne souterraine iranienne "Eagle 44"

Mohammad Hossein Dadres, commandant en chef adjoint de l'armée de terre, Amir Hatami, conseiller du commandant en chef des forces armées, et Hamid Vahedi, commandant des forces aériennes, étaient présents lors de l'inauguration de la base.