Iran : le Français Benjamin Brière entame une nouvelle grève de la faim

Il a été condamné en janvier 2022 à huit ans et huit mois de prison pour espionnage

Benjamin Brière, emprisonné en Iran depuis près de trois ans, a entamé une nouvelle grève de la faim le 28 janvier, a indiqué son avocat lundi. C'est la deuxième fois que le Français accusé d'espionnage entreprend de cesser de s'alimenter pour protester contre ses conditions de détention "d'une exceptionnelle dureté" selon son avocat.

Benjamin Brière, âgé de 33 ans, est un voyageur et blogueur français qui a été arrêté par les autorités iraniennes en mai 2020 après avoir piloté un drone près de la frontière entre l'Iran et le Turkménistan . Détenu pour espionnage et propagande, il a été condamné en janvier 2022 à huit ans et huit mois de prison.

Sa famille a toujours démenti les accusations d'espionnage pesant contre le jeune homme, les qualifiant de "grotesques". Interviewée sur i24NEWS en mai 2021, Blandine Brière, la sœur de Benjamin, avait insisté sur le fait que celui-ci était "un touriste français" pris au piège dans une affaire aux enjeux politiques.

"Benjamin rêve juste de rentrer à la maison, il est suspecté d’une chose grotesque, c’est un énorme malentendu avec les autorités iraniennes", avait-elle affirmé.

Sept ressortissants français sont actuellement emprisonnés en Iran, à l'instar de dizaines d'étrangers. Le Quai d'Orsay a sommé le mois dernier Téhéran de les libérer, affirmant que Paris les considérait comme des "otages" de la République islamique.