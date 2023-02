Séisme/Syrie : un nouveau-né portant encore son cordon ombilical sauvé des décombres

Le footballeur ghanéen Christian Atsu, ancien joueur à Chelsea, fait lui aussi partie des miraculés secourus en Turquie

Les sauveteurs mènent une course contre la montre en Turquie, pour tenter de porter secours aux rescapés après les terribles séismes qui ont frappé le pays. Ils travaillent dans un froid glacial, sous la pluie battante ou la neige, et creusent parfois à mains nues, pour sauver chaque vie qui peut l'être. Et le miracle est parfois au bout de leurs efforts.

A Jandairis, une ville syrienne frontalière de la Turquie, un bébé a pu être secouru alors qu'il était encore relié à sa mère par le cordon ombilical. Cette petite fille est la seule survivante de sa famille : les corps de son père, de sa mère, de ses trois sœurs et de son frère ainsi que celui de sa tante ont été extraits des décombres d'un immeuble.

Les sauveteurs ont trouvé le bébé après avoir entendu un bruit alors qu’ils déblayaient les ruines du bâtiment. Ils ont coupé son cordon ombilical et l'on enveloppé dans une couverture avant de le transporter à l'hôpital. La petite fille souffre de contusions mais son état est désormais stable.

Sur des images filmées à Idlib, dans le nord de la Syrie, une petite fille et son frère ont été retrouvés après 17 heures passés sous les décombres. En voyant le sauveteur, la petite lui a dit : "Sortez-moi d'ici, je ferai tout ce que vous demandez, sortez-moi simplement !"

Le footballeur ghanéen Christian Atsu, ancien joueur à Chelsea, fait lui aussi partie des miraculés secourus en Turquie. Il a été retrouvé ce mardi après plus de 20 heures passées sous les ruines. Le jour du séisme, il avait marqué le but de la victoire de son équipe, le club turc de Haytayspor.