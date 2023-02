Séisme : "On a reçu un accueil formidable en Turquie" (Arié Levy)

"Les Israéliens ont une réputation de sauveteurs expérimentés"

Une délégation de secouristes israélienne s'est rendue en Turquie pour aider le pays frappé par un des plus grands séismes de ce siècle qui a déjà fait plus de 5 434 morts, selon un dernier bilan.

"Quand nous partons quelque fois dans des destinations comme l'Indonésie dans lesquelles il y a une majorité de musulmans, nous ne sommes pas sûrs de la façon dont on va être accueillis. On essaie de tâter le terrain pour savoir si on va bien être bien accepté, et à ce moment là on peut dévoiler nos gilets de sauvetage avec leurs écritures en hébreu", a affirmé Arié Lévy, président de l'association Sauveteurs Sans Frontières, à i24NEWS.

"Des policiers turcs ont affrété un vol privé pour l'équipe israélienne pour pouvoir nous rendre dans le sud alors que les ponts et autoroutes sont détruits. 17 heures après le séisme, l'équipe était déjà sur le terrain pour sauver des vies".

"Contact avec le peuple"

Selon M. Levi, le contact avec le peuple rapproche les populations, bien plus qu'un accord signé entre deux gouvernements. "On le voit sur le terrain", a-t-il confié en ajoutant que les équipes avaient déjà eu des contacts avec des secouristes palestiniens en Israël.

"Nous sommes une petite équipe de 11 personnes mais notre venue fait du bruit comme si nous étions 150. Les Israéliens ont une réputation de sauveteurs expérimentés. Nous avons réussi à sortir six personnes des décombres et avons aussi installé un hôpital de campagne, déjà submergé de blessés, a poursuivi le président de l'association.